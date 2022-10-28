Молдавские производители замороженной малины не могут продать запасы

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По оценкам специалистов Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei», на данный момент на складах предприятий по заморозке остаётся около 85-100 тонн замороженной малины. Производители хотели бы реализовать этот товар по оптовой цене не ниже 4 евро/кг. Однако в обозримой перспективе это вряд ли возможно, поскольку на европейском рынке есть немало предложений украинской замороженной малины по цене около 3,4-3,5 евро/кг.

Согласно данным ассоциации, в нынешнем сезоне Молдова уже экспортировала около 600 тонн замороженной малины урожая-2022, т. е., примерно на 40% больше, чем в прошлом сезоне. Большая доля сырья для заморозки была приобретена в период июнь-июль по сравнительно высокой цене – около 50-60 леев/кг . Это почти вдвое дороже, чем в тот же период 2021 года. Тем не менее, летние экспортные продажи замороженной молдавской малины в ЕС были рентабельны для её производителей.

Однако, снижение цен на замороженную малину на европейском рынке, начавшееся в августе, вынудило молдавских производителей этого товара придержать часть продукции в надежде на рост цен осенью-зимой. План оказался очень рискованным, учитывая произошедшее впоследствии подорожание электроэнергии и неясные перспективы её поставок в дальнейшем.

Некоторые перерабатывающие предприятия и фруктохранилища пытаются снизить риски за счёт закупок генераторов электроэнергии, но это дорогая альтернатива.

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