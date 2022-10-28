Молдавские производители замороженной малины не могут продать запасы

Молдавские производители замороженной малины не могут продать запасы

По оценкам специалистов Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei», на данный момент на складах предприятий по заморозке остаётся около 85-100 тонн замороженной малины. Производители хотели бы реализовать этот товар по оптовой цене не ниже 4 евро/кг. Однако в обозримой перспективе это вряд ли возможно, поскольку на европейском рынке есть немало предложений украинской замороженной малины по цене около 3,4-3,5 евро/кг.

Согласно данным ассоциации, в нынешнем сезоне Молдова уже экспортировала около 600 тонн замороженной малины урожая-2022, т. е., примерно на 40% больше, чем в прошлом сезоне. Большая доля сырья для заморозки была приобретена в период июнь-июль по сравнительно высокой цене – около 50-60 леев/кг . Это почти вдвое дороже, чем в тот же период 2021 года. Тем не менее, летние экспортные продажи замороженной молдавской малины в ЕС были рентабельны для её производителей.

Однако, снижение цен на замороженную малину на европейском рынке, начавшееся в августе, вынудило молдавских производителей этого товара придержать часть продукции в надежде на рост цен осенью-зимой. План оказался очень рискованным, учитывая произошедшее впоследствии подорожание электроэнергии и неясные перспективы её поставок в дальнейшем.

Некоторые перерабатывающие предприятия и фруктохранилища пытаются снизить риски за счёт закупок генераторов электроэнергии, но это дорогая альтернатива.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md