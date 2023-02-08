Молдавские производители участвуют в крупнейшей выставке фруктов в Европе

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16 производителей и экспортёров фруктов, членов Ассоциации “Moldova Fruсt”, с 8 по 10 февраля принимают участие в выставке Fruit Logistica в Берлине. На молдавском стенде представлены яблоки, столовый виноград и чернослив.

Участие в мероприятии стало возможным благодаря поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособность и устойчивость сельских районов в Молдове» и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Молдавские производители заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с инновационными решениями по управлению рисками, вызванными изменением климата, которые влияют на международный фруктовый бизнес: от производства посадочного материала до адаптации технологий производства на годы вперёд.

Наша стратегическая задача – позиционировать Республику Молдова как страну с садами и современной послеуборочной инфраструктурой, а также как поставщика высококачественных свежих фруктов. Мы стремимся перенять лучшие мировые практики и надеемся определить оптимальные логистические решения, установить новые партнёрские отношения, а также поставить цели на следующий сезон, — пояснил исполнительный директор Ассоциации “Moldova Fruct” Юрие Фалэ.

В прошлом году выставка Fruit Logistica приняла почти 42 600 участников и посетителей из более чем 130 стран, пишет moldpres.md.

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