Молдавские производители участвуют в крупнейшей выставке фруктов в Берлине

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На выставке Fruit Logistica, которая проходит в Берлине с 5 по 7 апреля, представлены 12 компаний-производителей и экспортёров фруктов, входящих в состав Moldova Fruct.

Молдавские производители представляют свои предложения на мероприятии благодаря поддержке, оказанной проектом USAID «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» и Инвестиционным агентством и Фондом предпринимательства Western NIS (WNISEF), пишет moldpres.md.

– Наша цель – продвигать молдавские фрукты среди новых покупателей и представлять Республику Молдова как поставщика вкусных и качественных фруктов. Мы поговорили с потенциальными покупателями о поставках и сотрудничестве на следующий сезон. Наше участие в этом мероприятии крайне необходимо, особенно сейчас, когда встала острая потребность диверсифицировать рынки сбыта, чтобы молдавские фрукты достигли покупателей как можно большего количества стран мира, – отметил исполнительный директор Moldova Fruct Юрие Фалэ.

В первый же день выставки стенд Moldova Fruct посетили покупатели из Индии, Объединённых Арабских Эмиратов, Швеции, Великобритании, Норвегии, а также делегации министров сельского хозяйства различных стран и журналисты.

Fruit Logistica — крупнейшая специализированная выставка в Европе, насчитывающая более 3 000 экспонентов. Её ежегодно посещают более 75 тысяч человек.

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