Молдавские производители требуют от правительства принятия срочных мер для смягчения последствий эмбарго и засухи

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Члены Ассоциации “Moldova Fruct” обеспокоены ситуацией, сложившейся в плодоовощной сфере в связи с засухой текущего года и эмбарго на молдавские фрукты, введенным Российской Федерацией. В связи с этим Ассоциация представила правительству, Министерству сельского хозяйства и Агентству по безопасности пищевых продуктов список мер по преодолению ситуации и смягчению последствий для сектора.

В Ассоциации отметили, что из-за засухи в этом году значительно пострадал урожай слив и яблок. Но если для слив рынок за последние годы удалось диверсифицировать, то для яблок ситуация будет сложной, считают эксперты. Это объясняется тем, что из 255 тысяч тонн экспортированных яблок урожая 2021 года на российский рынок была поставлена ​​231 тысяча тонн.

– Мы должны понимать, что перенаправить это количество яблок на другие рынки за год практически невозможно. Мы ищем альтернативные рынки, мы запланировали участие в ряде международных выставок для продвижения молдавских фруктов, у нас есть торговые миссии, чтобы представить производственный потенциал покупателям из разных стран, но это не так просто справиться с этой ситуацией, – отметил директор “Moldova Fruct” Юрие Фалэ.

Напомним, что с 15 августа в Россию будет запрещён ввоз из ряда районов Молдовы растительной продукции “в связи с частым выявлением в ней опасных карантинных объектов”. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

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