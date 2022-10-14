Молдавские производители смогут экспортировать в ЕС посадочный материал грецкого ореха

Молдавские производители смогут экспортировать в ЕС посадочный материал грецкого ореха

Молдова получила разрешение на экспорт посадочного материала грецкого ореха на территорию государств-членов Европейского союза.

В этой связи Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендовало заинтересованным поставщикам начать переговоры с партнёрами, чтобы наладить торговые отношения по поставкам данной продукции.

– После изменений, внесённых в законодательство Европейского союза, разрешён ввоз из Республики Молдова привитых растений грецкого ореха, предназначенных для посадки, и подвоев возрастом до двух лет, с оголёнными корнями, в вегетативном покое, — уточнили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, передаёт moldpres.md.

В августе наша страна получила право экспортировать в ЕС в течение следующих трёх лет посадочный материал яблони (Malus domestica).

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