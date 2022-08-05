Молдавские производители планируют собрать в этом году около 485 тысяч тонн яблок

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Такие прогнозы представил исполнительный директор Ассоциации “Moldova Fruct” Юрие Фалэ на ежегодной конференции “Progrosfruit”, организованной Всемирной ассоциацией производителей яблок и груш (WAPA).

Из-за неблагоприятных погодных условий урожай яблок будет на 180 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. В топе сортов, производимых в Молдове, остаются Айдаред, Голден Делишес, Гала и Флорина, – уточнил Фалэ, пишет moldpres.md.

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