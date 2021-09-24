Молдавские производители и экспортёры фруктов участвуют в международной выставке в Москве

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Ассоциация производителей и экспортеров фруктов “Moldova Fruct” 10-й год подряд принимает участие в Московской международной выставке WorldFood, которая проходит с 21 по 24 сентября и является важнейшим событием агропродовольственного сектора и сектора свежих фруктов в странах СНГ, Монголии и Индии.

В этом году пять компаний представляют Ассоциацию и молдавский сектор свежих фруктов потенциальным покупателям. Участие в выставке организует “Moldova Fruct” при поддержке Инвестиционного агентства, передаёт moldpres.md.

– Участие пяти компаний в совместном стенде “Молдова, отличие во вкусе” направлено на ознакомление с последними достижениями отечественных производителей и экспортёров фруктов, – уточнил исполнительный директор “Moldova Fruct”.

Он сообщил, что в ходе выставки представители “Moldova Fruct” провели переговоры с рядом потенциальных покупателей сети магазинов в Российской Федерации, Беларуси и Индии.

По прогнозам, в 2021 году в Молдове будет собрано более 600 тысяч тонн яблок.

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