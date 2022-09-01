Молдавские правоохранители раскрыли канал поставок наркотиков в тюрьму

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела около 20 обысков в Бельцах и Сороках по делу о торговле наркотиками.

Мероприятия прошли в домах подозреваемых и в Сорокской тюрьме. В итоге было изъято 60 таблеток экстази, конопля, телефонные и банковские карты, которые должны были попасть в пенитенциар. Также были задержаны трое ранее судимых мужчин, в том числе организатор преступной схемы.

Следственные действия продолжаются.

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