Молдавские правоохранители помогли голландским властям обезвредить группировку наркоторговцев

Молдавские правоохранители помогли голландским властям обезвредить группировку наркоторговцев

Сотрудники Отдела борьбы с киберпреступностью Национального следственного инспектората оказали поддержку правоохранителям из Нидерландов в выявлении преступной группы, специализировавшейся на сбыте наркотиков и анаболиков.

За противозаконной деятельностью вели наблюдение правоохранительные органы Нидерландов. Участники ОПГ обвиняются в обороте наркотиков через анонимную сеть Даркнет.

В итоге были выявлены 6 членов преступной группы в возрасте от 33 лет до 51 года. В ходе обысков голландская полиция изъяла деньги, добытые преступным путём, приспособления для хранения и наркотические средства.

Расследование случившегося продолжается.

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