Организовал канал незаконной миграции: молдавские пограничники задержали украинца

Организовал канал незаконной миграции: молдавские пограничники задержали украинца

Один из организаторов схемы по нелегальной миграции был задержан пограничниками совместно с сотрудниками прокуратуры Бричан.

Как было установлено, мошенники публиковали объявления об оказании помощи в пересечении границы за денежное вознаграждение. За незаконные услуги с клиентов брали по 2000 евро.

Вскоре были установлены лица, причастные к схеме. Задержание одного из подозреваемых состоялось в пункте пропуска “Крива-Мамалыга”. Также был конфискован автомобиль, использовавшийся для перевозки иностранцев через границу.

Следственные мероприятия продолжаются.

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