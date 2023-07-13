Организовал канал незаконной миграции: молдавские пограничники задержали украинца

0

Один из организаторов схемы по нелегальной миграции был задержан пограничниками совместно с сотрудниками прокуратуры Бричан.

Как было установлено, мошенники публиковали объявления об оказании помощи в пересечении границы за денежное вознаграждение. За незаконные услуги с клиентов брали по 2000 евро.

Вскоре были установлены лица, причастные к схеме. Задержание одного из подозреваемых состоялось в пункте пропуска “Крива-Мамалыга”. Также был конфискован автомобиль, использовавшийся для перевозки иностранцев через границу.

Следственные мероприятия продолжаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.