Молдавские пограничники участвуют в марафоне вдоль Прута (ФОТО)

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Пограничная полиция совместно с Moldova Trail Run Club впервые принимает участие в марафоне, посвящённом Дню Пограничной полиции.

Спортивное мероприятие проходит сегодня в зоне Леушены на границе с Румынией и состоит из трёх дисциплин: марафон (42 км), кросс (13 км) и полумарафон (21 км). Среди марафонцев – сотрудники пограничных служб Румынии и Украины, гости из национальных и международных организаций, а также спортсмены-любители, зарегистрировавшиеся в гонке. Всего – около 350 человек.

Участники пробегут по уникальному маршруту вдоль берега Прута и смогут насладиться живописными видами. Марафонцев приветствовал глава МВД Павел Войку.

– Это премьера для всех нас. Мероприятие направлено на продвижение здорового образа жизни и консолидацию командного и соревновательного духа. Рад, что пограничников РМ поддерживают их коллеги из Румынии и Украины, а также десятки любителей. 2020 год был настоящим вызовом для нас: пандемия, карантин, спортивные мероприятия, одно за другим, переносились и аннулировались. Этот марафон останется в нашей памяти для мотивации, – отметил он.

Итоги состязания подведут сегодня вечером.

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