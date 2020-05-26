Молдавские пограничники стали донорами плазмы для пациентов с COVID-19

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30 сотрудников Пограничной полиции Молдовы вылечились от коронавируса и сдали плазму для лечения пациентов, которые сейчас находятся в критическом состоянии.

Мобильный пункт переливания крови развернули прямо в центральном офисе Пограничной полиции. Сюда прибыли правоохранители из разных подразделений. Кроме того, по всей стране открыто пять центров переливания, где собирают плазму, передаёт md.mir24.tv.

– Благодаря нашему примеру, нашим действиям на всех пограничных постах страны мы помогли как нашим гражданам, так и всем, кто прибывал издалека. Нам удалось объединиться ради тех, кто срочно нуждается в плазме. Я благодарю вас за своевременное решение, – заявил глава Пограничной полиции Молдовы Корнелиу Гроза.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 275 человек. Пункты переливания крови открыты ежедневно. Медработники объясняют: плазма излечившихся позволяет сформировать иммунитет к опасной инфекции. Один донор может спасти три жизни.

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