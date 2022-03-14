Молдавские пограничники обнаружили у иностранца поддельные права, по которым он ездил целый год

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Накануне вечером на контрольно-пропускном пункте “Скуляны” остановили семью из Украины. Граждане пересекали Молдову транзитом.

При проверке в портмоне 40-летнего водителя нашли поддельное водительское удостоверение. Мужчина рассказал, что приобрёл документ после того, как потерял подлинные права. По подделке он ездил около года, после чего получил настоящее водительское удостоверение.

Водителю разрешили продолжить путь с действительными правами, а поддельный документ был изъят.

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