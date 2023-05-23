Молдавские пловцы завоевали 34 медали на соревнованиях в Болгарии

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Пловец Константин Малаки завоевал пять золотых медалей на соревнованиях в Болгарии. Он стал лучшим на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, а также в смешанных эстафетах 4×50 и 4×50 вольным стилем.

Три золотые медали завоевал и Дан Симинел. Помимо заплыва на 50 метров вольным стилем, он блестяще показал себя в двух эстафетах. Очень хорошего результата перед чемпионатом мира добилась Татьяна Салкуцан. Она зарекомендовала себя на дистанции 200 метров на спине с результатом 2.10.68.

На подиум также поднялись Мария Корлэтяну, Дину Гуцану, Роман Савич, Арина Одинская, Наталья Зайцева и Павел Ворона, передаёт ipn.md.

Всего Республика Молдова завоевала 14 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. В соревнованиях в Бургасе приняли участие около 400 пловцов из 7 стран.

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