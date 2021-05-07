Молдавские пчеловоды рассказали о дефиците мёда из-за засухи

Молдавские пчеловоды рассказали о дефиците мёда из-за засухи

В этом году в Молдове будет собрано меньшее количество пчелиного мёда, так как 30-50% пчёл погибли из-за засухи, которая случилась летом 2020 года.

По этой причине пчелиные семьи очень тяжело перезимовали, – отметил председатель Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова Ион Максим, пишет ipn.md. 

По данным НАБПП, в настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано около 8 тысяч пчеловодов.

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