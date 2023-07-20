Молдавские миллионеры объявили себя бедными, чтобы получить компенсации за газ

Аудиторская проверка данных информационной системы «Энергетическая уязвимость» по 38 физическим лицам, получившим значительные доходы в размере 29 млн леев, показала, что некоторые из них, имея доходы более 2 млн леев на человека, воспользовались компенсацией как лица с очень высокой степенью энергетической уязвимости.

– По запросу Счётной палаты Министерство труда и социальной защиты населения провело повторную проверку данных этих 38 лиц на основании задекларированных ими в ГНС доходов и выявило ошибочно задекларированные данные в информационной системе «Энергетическая уязвимость», что привело к неоправданным расходам в размере 84 000 леев, – отметили в Счётной палате, пишет mybusiness.md.

Будут ли применены по отношению к ним какие-либо санкции – не сообщается.

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