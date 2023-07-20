Молдавские миллионеры объявили себя бедными, чтобы получить компенсации за газ

Молдавские миллионеры объявили себя бедными, чтобы получить компенсации за газ

Аудиторская проверка данных информационной системы «Энергетическая уязвимость» по 38 физическим лицам, получившим значительные доходы в размере 29 млн леев, показала, что некоторые из них, имея доходы более 2 млн леев на человека, воспользовались компенсацией как лица с очень высокой степенью энергетической уязвимости. 

– По запросу Счётной палаты Министерство труда и социальной защиты населения провело повторную проверку данных этих 38 лиц на основании задекларированных ими в ГНС доходов и выявило ошибочно задекларированные данные в информационной системе «Энергетическая уязвимость», что привело к неоправданным расходам в размере 84 000 леев, – отметили в Счётной палате, пишет mybusiness.md. 

Будут ли применены по отношению к ним какие-либо санкции – не сообщается.

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