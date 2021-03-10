Молдавские медучреждения получили в дар партию медицинского оборудования

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5 пульмонологических вентиляторов, 300 кислородных концентраторов и 600 пульсоксиметров были подарены сегодня Европейским союзом, правительством Германии и Всемирной организацией здравоохранения. Оборудование поступит в больницы страны и в Больницу скорой медицинской помощи в столице.

Это необходимое оборудование в условиях обострения эпидемиологической ситуации в Республике Молдова. Это глоток свежего воздуха для пациентов, поступивших в больницы страны в тяжёлом состоянии, – подчеркнула госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

Директор Больницы скорой помощи Михаил Чокану также отметил, что эта помощь очень важна, потому что она приходит в критический для медицинской системы период, пишет moldpres.md.

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