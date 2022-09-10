Молдавские крупные сельхозпроизводители всё чаще прибегают к агрострахованию

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В Молдове в первом полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 40% увеличилось количество инкассированных страховыми компаниями взносов по договорам страхования сельхозрисков. В том числе, примерно на такой же процент выросли сборы при страховании многолетних насаждений. При этом позитивную динамику обеспечило не увеличение количества контрактов с сельхозпроизводителями, а рост страховых сумм и собранных премий по небольшому числу крупных договоров страхования.

Страховые брокеры также отмечают, что, по крайней мере, у некоторых страховых компаний по сравнению с прошлогодней ситуацией существенно выросли и суммы выплат возмещений по наступившим страховым случаям. В основном это потери урожая фруктов вследствие двух волн заморозков в конце второй декады апреля на севере Молдовы.

Прогноз представителей страховых компаний на страхование садов и виноградников во втором полугодии 2022 – скромный. Причина не только в российском эмбарго на поставки продукции растениеводства из Молдовы. Уже второй агросезон в сельском хозяйстве страны меняется график процесса страхования. После изменения законодательства, расширившего период оформления договоров субсидируемого страхования сельхозрисков, большая доля контрактов с садоводами и виноградарями заключается весной (в основном, плантации страхуются от весенних заморозков и, в меньшей мере, от градобития). А осенью фермеры-страхователи в основном пытаются получить возмещение ущерба по страховым случаям.

Вероятно, такой расклад сохранится и в 2023 году. К весне, по крайней мере, станет более-менее понятно, смогут ли садоводы найти сбыт своим яблокам и определиться с затратами на новый сезон. В том числе по таким «необязательным» позициям, как страхование сельхозрисков.

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