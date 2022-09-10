Молдавские каноисты завоевали две золотые медали на соревнованиях в Словакии

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Сборная Республики Молдова завоевала две золотые медали на регате “Олимпийские надежды” в Словакии.

Как сообщили в Национальном олимпийском и спортивном комитете РМ, каноист Михай Кулчак отличился как в одиночном, так и в парном разряде.

В индивидуальной гонке 17-летний спортсмен одержал победу на дистанции 1000 метров, а в парном разряде он победил вместе со Станиславом Банару, — уточнили в НОСК, пишет moldpres.md.

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