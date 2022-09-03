Молдавские каноисты завоевали бронзовые медали на Чемпионате мира в Венгрии

Молдавские каноисты завоевали бронзовые медали на Чемпионате мира в Венгрии

Михай Кульчак завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Мира в Венгрии. Бельцкий каноист участвовал в соревнованиях среди юношей до 18 лет.

Кульчак зафиксировал результат 3: 57,63 на дистанции 1000 метров, уступив немцу Давиду Тепелю (3:56,15) и поляку Дамиану Серадзану (3: 56,98), передает ipn.md.

Михай Кихая также соревновался на дистанции 1000 метров, но до 23 лет. Он зафиксировал результат 3:54.10, уступив венгру Адольфу Балаза (3:50.32) и итальянцу Габриэле Касадей (3: 53.40).

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