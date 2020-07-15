Молдавские каникулы

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О том, что думают молдаване об отдыхе в своей стране

Многие граждане Молдовы внутренний туризм не считают альтернативой заграничным летним поездкам из-за его необоснованной дороговизны, отсутствия туров и привлекательных предложений.

Не надо быть провидцами

Высокая статистика инфицированных COVID-19 в РМ лишает надежды на летний отдых за рубежом большую часть наших граждан, которые запланировали провести отпуск в Румынии, Болгарии, Греции и в ряде других стран. Открытие границ с Турцией для многих – не решение вопроса, так как это направление далеко не всем по карману.

Ещё весной эксперты прогнозировали, что из-за пандемии молдаванам придётся отказаться от внешнего туризма, переориентировавшись на внутренний. Но при этом некоторыми аналитиками высказывались сомнения по поводу того, что наши граждане из-за отсутствия альтернативы ринутся массово знакомиться с достопримечательностями родного края. Причин тому называли несколько: отсутствие продуманных туристических маршрутов, полноценной, приведённой в соответствующее состояние инфраструктуры, а также высокие цены на предоставляемые услуги.

Предположения экспертов подтвердились результатами исследования, которое недавно провела компания Magenta Consulting. В опросе участвовали 2109 человек в возрасте от 25 до 55 лет.

Подавляющее большинство респондентов хотели бы иметь возможность воспользоваться приложением или брошюрой, где были бы предложены списки туров, рассчитанных на 1 – 3 дня, расписаны мероприятия, рекомендованы места размещения на ночь и питания, цены.

Претензий – тьма

Как следует из выводов социологов, главными причинами, по которым опрашиваемые не смогут провести отпуск в Молдове, – завышенные цены на туристические услуги, отсутствие знаний и информации о достопримечательностях и местах края, куда можно было бы отправиться для ознакомления. Другие считают, что у нас в стране нет инфраструктуры для отдыха семей с детьми, третьи сетуют на плохие условия проживания, четвёртым не нравится, что даже имеющиеся у нас туристические объекты проигрывают из-за отсутствия различных мероприятий. Некоторые недовольны обслуживанием, а иные жалуются, что не везде можно найти места для питания и отмечают ряд других недостатков.

Выяснилось, что у 33% опрошенных нет личных средств передвижения, а это очень сильно затрудняет организацию отдыха в нашей стране. Более половины граждан не прибегают к помощи туристических агентств для организации отдыха, а предпочитают это делать самостоятельно, так как сами знают, куда ехать и что смотреть. В этом им помогает интернет.

Цены диктуют выбор

Исследование также показало, что 71% наших земляков всё же нравится посещать туристические места Молдовы, двое из трёх выбирают активный, а треть – пассивный отдых. Каждый четвёртый молдаванин не любит делать резких движений, пробовать что-то новое, а предпочитает комфорт, известные места и хорошо организованный отпуск. Четверть соотечественников наоборот – им новое подавай: они готовы открывать и исследовать ранее не известные им места, получать дополнительный опыт, знакомиться с местными жителями.

Подавляющее большинство респондентов хотели бы иметь возможность воспользоваться приложением или брошюрой, где были бы предложены списки туров, рассчитанных на 1 – 3 дня, расписаны мероприятия, рекомендованы места размещения на ночь и питания, цены. 50% готовы выложить более 1 тыс. леев за день отдыха в стране. По поводу цены в 1500 леев отметили, что дороговато. Но есть и такие, кто не откажется платить. А вот половина считают, что для них бюджет в 1 тыс. леев в день – дорого.

По этим причинам многие не ориентируются на предлагаемые услуги внутреннего туризма, а собираются компаниями – кто на велосипедах, кто пешком – и устраивают себе походы выходного дня. Это лучше, чем просто сидеть дома в четырёх стенах.

Анастасия Погодина