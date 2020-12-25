Молдавские игристые завоевали 11 медалей на престижном конкурсе во Франции

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Молдова завоевала 11 медалей – золотую и 10 серебряных – на 18-м конкурсе игристых вин “Effervescents du Monde”. Он проходил с 15 по 18 декабря в Бургундии, Франция.

Нашим винам, объединённым под национальным винным брендом “Vinul Moldovei. O legendă vie”, удалось обогнать Италию и Испанию. Эти страны с древними винодельческими традициями получили 10 и 9 наград соответственно, – сообщает moldpres.md со ссылкой на Национальное бюро винограда и вина.

Золотая медаль досталась молдавской винодельне Cricova за игристое “Pinot Noir Extra Brut Alb”. 10 серебряных медалей получили Cricova, Purcari, Mileștii Mici, Maurt, Consalcom и Alianța-Vin.

На конкурсе Молдова представила 26 образцов игристых вин от 9 виноделен. Всего в “Effervescents du Monde – 2020” приняли участие 19 стран с 479 образцами вин.

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