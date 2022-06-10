Молдавские и румынские таможенники принимают меры для разрешения ситуации с очередями на границе

Сотрудники Таможенной службы Республики Молдова и их румынские коллеги с сегодняшнего дня реализуют экстренные, согласованные двумя сторонами меры по упорядочению движения и сокращению времени ожидания на таможенных постах.

По данным Министерства внутренних дел Молдовы, будет создана совместная рабочая группа для координации и синхронизации непосредственных действий молдавских и румынских властей на погранпереходах с целью сокращения времени ожидания многотоннажных автомобилей с товарами. Первым пограничным пунктом, где контроль и таможенное оформление будут проводиться совместными группами, будет “Леушень-Албица”. Ещё одной мерой является ввод в действие таможенного контроля на румынской стороне путём оснащения его несколькими электронными устройствами для обработки транспортных документов ЕС.

В то же время было принято решение увеличить количество таможенных работников, синхронизировать график работы контрольных групп в Республике Молдова и Румынии, обеспечить круглосуточную работу фитосанитарных и ветеринарно-санитарных органов в Румынии и разрешить транзит крупнотоннажного транспорта через пункты пересечения малой пропускной способности.

По данным МВД, за последние 3 дня очереди на пограничных переходах резко увеличились с 4-6 км до 10-12 км. В период с 24 февраля по 26 мая около 750 тысяч транспортных средств пересекли пограничные пункты между Румынией и Республикой Молдова. Удвоение транзитного движения было зафиксировано в Леушень. При этом с начала конфликта на Украине количество вывозных таможенных деклараций на товары увеличилось на 73%, сообщает moldpres.md.

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