Молдавские “хакеры” распространяли в Интернете детскую порнографию: изъяты тысячи файлов

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С начала года следователи задокументировали ряд случаев распространения детской порнографии в Интернете. В результате было возбуждено 18 уголовных дел, в рамках которых проведено 14 обысков.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, правоохранители изъяли более 100 устройств для хранения данных. Таким образом, было уничтожено 78 000 фотофайлов и около 2000 видеофайлов, содержащих детскую порнографию.

В результате следственных мероприятий была задержана группа лиц в возрасте от 20 до 57 лет. Все они получили образование или владеют глубокими знаниями в сфере информационных технологий. Им грозит тюремное заключение на срок от 1 года до 3 лет.

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