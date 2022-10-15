Молдавские фермеры рассчитывают на увеличение цен на лук

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С начала октября в северных районах Молдовы завершилась уборка лука и, соответственно, прекратились его продажи «с поля». Внутренний рынок отреагировал на это обстоятельство увеличением минимальных оптовых цен на лук низкого и среднего качества примерно на 1 лей/кг – до 7 леев/кг ($0,40/кг). При этом максимальный уровень оптовых цен на лук по-прежнему оставался на отметке 8 леев/кг ($0,41/кг), установившись ещё в первой декаде сентября.

Учитывая не снижающийся активный спрос на молдавский лук со стороны украинских оптовых покупателей, многие местные фермеры-овощеводы надеялись на увеличение закупочных цен до 9 леев/кг ($0,46/кг) уже со второй недели октября. Однако это не произошло.

Как утверждают некоторые операторы плодоовощного рынка, в октябре украинские трейдеры начали поставлять в Молдову дешёвый картофель и закупать на «обратную загрузку фур» дешёвый лук «с полей» в отдельных агрохозяйствах Приднестровья, сильно запоздавших с уборкой лука. Это была в основном продукция невысокого качества, даже подмёрзшая, но цена на неё была ниже средней на 1-2 лея/кг. Вероятно, продажи приднестровского лука в Украину несколько снижали спрос украинских трейдеров на лук из северных районов Молдовы.

Однако на текущей неделе полностью завершится уборка лука и в приднестровских агрохозяйствах, его предложение снизится. При этом можно предположить, отгрузка молдавского лука в Украину продолжится. Вполне вероятно, что местные фермеры в очередной раз попытаются добиться от трейдеров-экспортёров повышения закупочных цен на лук на 1-1,5 леев/кг. Тем более, что некоторые признаки оживления начал демонстрировать и внутренний рынок – потребители, наконец, начали закупаться овощами «борщового набора» на зиму.

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