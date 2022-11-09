Молдавские фермеры подали рекордное количество заявок на постинвестиционные субсидии

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Молдавское агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) сообщает, что в текущем году достигнут новый рекорд по приёму заявок на постинвестиционные субсидии. AIPA получила 10 830 запросов на финансовую поддержку для 4 917 уникальных сельхозпроизводителей на сумму более 1 785,9 млн леев, что на 32% превышает сумму субсидий, запрашиваемых сельхозпроизводителями в 2021 году.

Наибольшая доля заявок зафиксирована в областях на инвестиции в развитие послеуборочной и перерабатывающей инфраструктуры, сумма субсидий составила 446,82 млн леев (810 заявок), далее следуют инвестиции в закупку сельскохозяйственной техники и оборудования — 4062 млн леев (2976 заявок), кредитование сельхозпроизводителей – 250,33 млн леев (4205 заявок), инвестиции в создание/модернизацию многолетних насаждений – 193,94 млн леев (923 заявки) и животноводство – 219,42 млн леев ( 484 запроса).

Согласно оценкам, сделанным в отношении инвестиций по географическим районам, больше всего заявок на предоставление финансовой поддержки подали сельхозпроизводители из Бричан (542 заявки на сумму 90,56 млн леев), Оргеева (525 заявок на сумму 77,27 млн ​​леев), Кагула (521 запрос на сумму 80,58 млн леев).

Следует отметить, что на 2022 год стоимость FNDAMR составляет 1750 миллионов леев, которые распределяются на выделение постинвестиционных субсидий, авансовых субсидий, прямых выплат на голову животных и финансовой поддержки (компенсация дизельного топлива), из которых на данный момент капитализирована сумма в размере 1368 млн леев.

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