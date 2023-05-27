Молдавские дзюдоисты стали бронзовыми призерами на турнире в Австрии

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Дзюдоисты Петру Пеливан и Адиль Османов завоевали бронзовые медали на турнире в Австрии. Оба выступили в весовой категории 73 кг.

Османов дошел до полуфинала, где уступил азербайджанцу Рашиду Мамадалеву, а Пеливану пришлось выступить в квалификационном матче. В решающих матчах они победили марокканца Хасана Дуккали и серба Филиппа Йовановича, передает ipn.md.

Два других дзюдоиста, Денис Виеру (66 кг) и Виктор Стерпу (81 кг), прошли квалификационные матчи, но не смогли соревноваться дальше за бронзовую медаль.

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