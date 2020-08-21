Молдавские дивины завоевали награды на международном конкурсе в Лондоне

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Молдавские винодельческие компании впервые приняли участие в проходившем в Лондоне Международном конкурсе “International Wine & Spirit Competition” (IWSC), посвящённом алкогольным напиткам. Четыре винодельческих предприятия страны завоевали десять медалей.

Продукция, изготовленная по особой технологии дистилляции вина, выдержанного из винного дистиллята в дубовых бочках, была отмечена 6 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Молдавские производители объединились под единым брендом и представили на конкурс 10 образцов дивинов, 8 из которых, пишет moldpres.md, были поддержаны Национальным бюро винограда и вина (ONVV).

Молдавский дивин – это качественный продукт, ценимый профессионалами в этой области, у которого есть большой потенциал. Участие Республики Молдова и награды, полученные на этом международном конкурсе, являются признанием качества отечественных дивинов. В то же время ONVV планирует и поощряет местных производителей дивинов к участию в других профильных конкурсах, – рассказала заместитель директора Национального бюро винограда и вина Ирина Быстрицкая.

В настоящее время в Молдове работают 20 компаний, производящих дивины.

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