Молдавские дивины получили награды на престижном конкурсе в Лондоне

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11 выдержанных винных дистиллятов шести отечественных производителей получили награды на профильном состязании “DB & SB Autumn Blind Tasting”, организованном известным британским специализированным журналом “The Spirits Business”.

Участие в конкурсе молдавских компаний стало возможным благодаря поддержке Национального бюро винограда и вина. Так, пишет moldpres.md, копилка Республики Молдова пополнилась семью золотыми медалями, тремя серебряными и одной “master”.

Произведённые в нашей стране дивины – это высококачественные алкогольные напитки с большим потенциалом для утверждения на международной арене. Молдавские винные дистилляты – благородный продукт, уникальный в своем роде на мировом рынке, – заявила заместитель директора Бюро Ирина Быстрицкая.

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