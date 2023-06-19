Молдавские дипломы будут доступны онлайн

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Дипломы, выданные университетами Молдовы, будут доступны в цифровом формате. Любой человек, имеющий степень бакалавра или магистра, полученную после 2009 года, может получить доступ или скачать документ через Портал гражданина по адресу www.mcabinet.gov.md (раздел «Образование»).

Об этом сообщил министр образования и исследований Анатолие Топалэ, пишет moldpres.md.

– Оцифровка дипломов — это только один из элементов, связанных с оцифровкой в ​​сфере образования. В Стратегии развития образования до 2030 года мы сделали эту область приоритетной. Цифровой диплом можно использовать, например, для отправки в учебное заведение в другой населённый пункт или страну. Даже если у нас нет оригинала диплома, мы можем получить доступ к цифровому документу через mcabinet. Такой диплом тоже имеет юридическую силу, — сообщил министр.

На Портале гражданина документы об образовании доступны для тех, кто имеет электронную подпись и получил высшее образование после 2009 года.

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