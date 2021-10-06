Молдавские бренды будут продвигать через мобильное приложение

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Ассоциация работодателей легкой промышленности (APIUS), в которую входит ряд местных компаний, работающих в сфере легкой промышленности, получила поддержку в разработке новой версии сайта www.dininima.md, а также в разработке мобильных приложений DININIMA. Таким образом покупатели получат доступ ко всей продукции местных брендов и прямую связь с их интернет-магазинами.

Приложение было разработано в рамках программы «Digital IMPACT», которая является частью Национальной программы «Startup Moldova» и разрабатывается в рамках проекта TEKWILL при поддержке партнеров по развитию. При поддержке программы «Digital IMPACT» новая версия сайта должна быть выполнена в соответствии с последними технологическими и дизайнерскими тенденциями, чтобы включать полную информацию обо всех местных брендах под эгидой DININIMA.

Сайт будет доступен как местным, так и зарубежным потребителям. В свою очередь, мобильное приложение предложит покупателям возможность быть в курсе последних коллекций, рекомендованных товаров, а также постоянных скидок и программ лояльности, передаёт moldpres.md.

– Раньше сайт был слишком перегружен и не имел четко определенной структуры. Мы подумали о том, чтобы упростить его, чтобы он стал визитной карточкой всех компаний. Кроме того, в прошлом году мы разработали программу ускорения электронной коммерции и хотим интегрировать существующие бренды, у которых есть функциональные сайты. С помощью программы мы стремимся сделать местные предприятия как можно более заметными и доступными, – уточнила исполнительный директор APIUS Марчела Лозовану.

В рамках программы Digital IMPACT предприятия традиционных секторов получают выгоду от цифровых решений для развития своих услуг и продуктов. В партнерстве с представителями IT-сектора и экспертами в этой области анализируются и исследуются проблемы, с которыми сталкиваются стратегические направления национальной экономики, а затем предлагаются решения по трансформации.

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