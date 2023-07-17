Молдавские борцы завоевали золото и бронзу на турнире в Будапеште

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Молдавские борцы поднялись на подиум турнира Ranking Series в Будапеште, Венгрия. Ирина Рынгач завоевала золотую медаль, а Виктор Чобану – бронзовую.

Ирина Рынгач одержала три победы в весовой категории 65 кг, опередив немку Анну Нуэрнбергер, россиянку Екатерину Кошкину и Кадрие Аксой из Турции.

Виктор Чобану начал соревнования с поражения: он уступил победителю состязаний в весовой категории до 63 кг, вице-чемпиону 2021 года Мураду Мамедову из Азербайджана. Однако позднее подопечный Михая Кукула победил в переподготовке американца Ксавье Джонсона, а в матче за бронзовую медаль – литовца Юстаса Петравичюса, пишет ipn.md.

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