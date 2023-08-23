Молдавские больницы получили в дар 13 современных аппаратов УЗИ

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INTERSOS – Organizzazione Umanitaria Roma (Италия), филиал в Республике Молдова, передал в дар медицинским учреждениям страны 13 современных ультразвуковых аппаратов.

По данным Министерства здравоохранения, устройства предназначены для проведения точных медицинских исследований. Высокоэффективными медицинскими приборами смогут воспользоваться Институт матери и ребёнка, Государственная больница, Государственная поликлиника, Университетская клиника первичной медицинской помощи «Н. Тестимицану», Институт фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка, Центр здоровья в Сынжерей, районные больницы в Кантемире, Оргееве, Дондюшанах, Фалештах, Теленештах, Хынчештах, Рышканах, пишет moldpres.md.

Общая стоимость пожертвования составляет 127611 евро.

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