Молдавские боксёры привезли пять медалей из Польши

Молдавские боксёры привезли пять медалей из Польши

Молдавские боксёры завоевали пять медалей на турнире “X Leszek Drogosz Memorial”, который прошёл в городе Кельце (Польша).

Даврон Бозоров (71 кг), Андрей Кирьяков (80 кг) и Андрей Заплитный (92 кг) завоевали серебро, уступив в финале двум представителям хозяев турнира и азербайджанскому боксёру. Бронзовые медали завоевали Виктор Вакула (60 кг) и Валериу Размерица (80 кг), пишет moldpres.md.

На турнире в Польше соревновались спортсмены из 11 стран.

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