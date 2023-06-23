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Молдавские банки за пять месяцев 2023 года заработали 2,035 млрд леев. Это на 42% больше, чем за этот же период 2022 года. Главную роль в росте прибыли сыграли доходы от процентов, которые по сравнению с прошлым годом увеличились почти вдвое. При этом от курсовой разницы банки заработали меньше, чем в январе-мае 2022.

По данным Нацбанка, самую большую прибыль получили: maib – 558,2 млн леев. Далее следуют Moldindconbank, заработавший 490,7 млн леев, Victoriabank — 364,4 млн леев и OTP Bank – 320,7 млн леев.

Топ молдавских банков по прибыльности по итогам первых трех месяцев следующий:

maib — 558,2 млрд леев

Moldindconbank — 490,7 млн леев

Victoriabank — 364,4 млн леев

OTP Bank — 320,7 млн леев

ProCreditBank — 75,8 млн леев

FinComBank — 68,3 млн леев

BCR Chisinau — 47,7 млн леев

Eximbank — 46,4 млн леев

Energbank — 34,5 млн леев

Comerțbank — 16,7 млн леев

Eurocreditbank — 11,9 млн леев

Наиболее значительно выросли доходы банков от процентов — с 2,9 млрд леев в январе-мае в 2022 году до 5,6 млрд леев в этом году. Рост связан прежде всего с высокими процентными ставками. При этом чистый доход от процентов (после вычета расходов на выплаты по депозитам) также вырос вдвое, передает yellowpages.md.

В то же время доходы от комиссионных увеличились всего на 15% — с 1,125 млрд леев до 1,3 млрд леев. При этом чистый доход от курсовой разницы за этот период снизился — с 643,9 млн леев до 587,9 млн леев.

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