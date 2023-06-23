Молдавские банки за пять месяцев 2023 года заработали 2,035 млрд леев

Молдавские банки за пять месяцев 2023 года заработали 2,035 млрд леев

Молдавские банки за пять месяцев 2023 года заработали 2,035 млрд леев. Это на 42% больше, чем за этот же период 2022 года. Главную роль в росте прибыли сыграли доходы от процентов, которые по сравнению с прошлым годом увеличились почти вдвое. При этом от курсовой разницы банки заработали меньше, чем в январе-мае 2022. 

По данным Нацбанка, самую большую прибыль получили: maib – 558,2 млн леев. Далее следуют Moldindconbank, заработавший 490,7 млн леев, Victoriabank — 364,4 млн леев и OTP Bank – 320,7 млн леев.

Топ молдавских банков по прибыльности по итогам первых трех месяцев следующий:

  • maib — 558,2 млрд леев
  • Moldindconbank — 490,7 млн леев
  • Victoriabank — 364,4 млн леев
  • OTP Bank — 320,7 млн леев
  • ProCreditBank — 75,8 млн леев
  • FinComBank — 68,3 млн леев
  • BCR Chisinau — 47,7 млн леев
  • Eximbank — 46,4 млн леев
  • Energbank — 34,5 млн леев
  • Comerțbank — 16,7 млн леев
  • Eurocreditbank — 11,9 млн леев

Наиболее значительно выросли доходы банков от процентов — с 2,9 млрд леев в январе-мае в 2022 году до 5,6 млрд леев в этом году. Рост связан прежде всего с высокими процентными ставками. При этом чистый доход от процентов (после вычета расходов на выплаты по депозитам) также вырос вдвое, передает yellowpages.md.

В то же время доходы от комиссионных увеличились всего на 15% — с 1,125 млрд леев до 1,3 млрд леев. При этом чистый доход от курсовой разницы за этот период снизился — с 643,9 млн леев до 587,9 млн леев.

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