Молдавские аграрии: Почти треть денег уходит на обработку почвы, посев и уборку урожая

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В 2022 году мелкие фермеры больше всего потратили на оплату выполненных работ (обработку почвы, посева и уборки урожая), а именно 29,3% в структуре затрат. Такие данные представлены в отчёте “Сельхоздеятельность мелких производителей в Молдове”.

Расходы

Ещё 19,5% средств они потратили на закупку молодняка скота и птицы, 13% — на другие закупки, 8,3% — на корма, 7,3% — на семена, 6% — на удобрения. Транспортные услуги обошлись аграриям в 3% затрат, а налоги — в 2%.

Что касается топлива, то его доля в структуре расходов в 2022 году составила 4,3%. Тем не менее, это на 2,7 п.п. больше, чем годом ранее, пишет yellowpages.md.

Доходы

Основной статьёй доходов (86,2%) у мелких фермеров стала продажа сельхозпродукции и продуктов переработки. Однако это на 4,5 п.п. меньше, чем в 2021 году.

Реализация продукции растениеводства в 2022 году составила 45,1%, а животноводства — 41,1%. За год продажа первой упала на 10,2 п.п., а второй — выросла на 5,7 п.п.

Помимо этого, аграрии заработали 6,4%, оказывая свои услуги “на стороне”. Другие 7,4% относятся к прочим доходам.

Общая статистика

Согласно последним данным Нацбюро статистики, в 2022 году общие продажи всех молдавских фермеров (с домохозяйств и ферм) составили 40,6 млрд леев. Из них — 27,2 млрд леев от продажи продукции растениеводства, 12,7 млрд леев — животноводческих продуктов и 681 млн — от услуг.

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