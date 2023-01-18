Молдавские аграрии отказываются от сахарной свёклы

0

Нынешнее состояние отрасли сахарной свёклы находится под угрозой. В условиях кризиса, после почти трёхкратного роста цен на энергоносители, а также на удобрения, гербициды и пестициды, стоимость выращивания увеличилась.

О плачевной ситуации рассказала Кристина Тышку из Ассоциации производителей сахара Республики Молдова на совещании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

– Например, в 2022 г. расходы достигли 38 тыс. леев на гектар по сравнению с 30 тыс. леев в 2021 г. По оценкам, в 2023 г. расходы вырастут до 50 тыс. леев. Это на 50% больше, чем в докризисный период. По этим причинам сахарная свёкла стала менее привлекательной для аграриев по сравнению с подсолнечником, пшеницей, рапсом и кукурузой, где себестоимость в два раза ниже, а доход сравним с доходом от выращивания сахарной свёклы, – рассказала Тышку.

В результате повышения цен на энергоносители уменьшились и посевные площади. В 2022 году – на 23%. Есть риск дальнейшего уменьшения и в последующие годы. В результате Республика Молдова рискует стать страной-импортёром сахара, а не экспортёром, как сейчас, пишет mybusiness.md.

Министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что он в курсе ситуации, и что правительство в настоящее время работает над рядом мер поддержки свёклосахарной отрасли.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.