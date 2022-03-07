Молдавская железная дорога организует 7-8 марта ещё один поезд для беженцев

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ГП “Железная дорога Молдовы” (ЖДМ) объявило, что 7-8 марта будет организован бесплатный проезд на специальном поезде для беженцев из Каушан в Яссы с остановкой и посадкой пассажиров в Кишинёве.

Поезд будет курсировать по следующему расписанию: отправление в 20.24 (7 марта) из Каушан, прибытие в 23.47 (8 марта) в Кишинёв; 00.34 (8 марта) отправление из Кишинева, прибытие в 6.24 в Яссы (вокзал “Socola”).

В обратный путь поезд отправится в 8.25 (8 марта) из Ясс (вокзал “Socola”), прибытие в 12.54 в Кишинёв; отправление в 14.45 из Кишинёва, прибытие в 17.36 в Каушаны.

В Яссах будет обеспечен бесплатный транспорт до аэропорта, а также трансфер от вокзала “Socola” до Центрального вокзала. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону +373 2283 3333, уточнили в ЖДМ.

Как пояснили на предприятии, расписание следующих спецпоездов будет сообщено в зависимости от запросов Единого центра управления кризисом, передаёт moldpres.md.

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