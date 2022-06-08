Молдавская железная дорога диверсифицировала свои услуги

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Государственное предприятие “Железные дороги Молдовы” объявило, что этим летом билеты на поезда по нескольким направлениям Европы можно будет приобрести на кишиневском железнодорожном вокзале.

– Вот некоторые направления с остановкой в ​​Gara Nord (Бухарест), билеты на которые можно купить прямо с железнодорожного вокзала Кишинева: Кишинев – Бухарест – Варшава; Кишинев – Бухарест – Вена; Кишинев – Бухарест – Будапешт; Кишинев – Бухарест – Прага; Кишинев — Бухарест — София, — указывает ЖДМ.

Для получения дополнительной информации о поездах и ценах на билеты пассажиры могут звонить по телефону +37322833333 или заходить на официальный сайт cfm.md.

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