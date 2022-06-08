Молдавская железная дорога диверсифицировала свои услуги

Молдавская железная дорога диверсифицировала свои услуги

Государственное предприятие “Железные дороги Молдовы” объявило, что этим летом билеты на поезда по нескольким направлениям Европы можно будет приобрести на кишиневском железнодорожном вокзале.

– Вот некоторые направления с остановкой в ​​Gara Nord (Бухарест), билеты на которые можно купить прямо с железнодорожного вокзала Кишинева: Кишинев – Бухарест – Варшава; Кишинев – Бухарест – Вена; Кишинев – Бухарест – Будапешт; Кишинев – Бухарест – Прага; Кишинев — Бухарест — София, — указывает ЖДМ.

Для получения дополнительной информации о поездах и ценах на билеты пассажиры могут звонить по телефону +37322833333 или заходить на официальный сайт cfm.md.

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