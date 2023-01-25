Кишинёв начинает подготовку к конкурсу “Молодёжная столица Европы-2026”

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European Youth Forum начал приём заявок на звание “Молодёжная столица Европы-2026”. В связи с этим Муниципальный молодёжный центр Кишинёва ищет координатора, ответственного за разработку необходимых для участия документов.

Процедура подачи заявки на конкурс состоит из 3-х этапов:

I этап (подача заявки на участие, первоначальный план, а также презентация мотивации столицы для участия в конкурсе).

II этап (детальная реализация первоначального плана и его пополнение молодёжными мероприятиями, а также общая концепция, предложенная для конкурса “Кишинёв – молодёжная столица Европы-2026”).

III этап (проработка итогового пакета документов путём его заполнения рекомендациями жюри Европейского молодёжного форума, включая обобщение и окончательную программную концепцию).

Критерии отбора координатора:

опыт работы с молодёжью;

опыт работы в управлении местными, национальными или международными проектами;

опыт работы в разработке проектных/грантовых предложений;

опыт сотрудничества с зарубежными специалистами или организациями;

знание английского языка на продвинутом уровне (В2-С1);

учёба или стажировка за границей являются преимуществом.

Резюме можно отправить по адресу: centru.chisinau@gmail.com.

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