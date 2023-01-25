Кишинёв начинает подготовку к конкурсу “Молодёжная столица Европы-2026”

Кишинёв начинает подготовку к конкурсу “Молодёжная столица Европы-2026”

European Youth Forum начал приём заявок на звание “Молодёжная столица Европы-2026”. В связи с этим Муниципальный молодёжный центр Кишинёва ищет координатора, ответственного за разработку необходимых для участия документов. 

Процедура подачи заявки на конкурс состоит из 3-х этапов:

  • I этап (подача заявки на участие, первоначальный план, а также презентация мотивации столицы для участия в конкурсе).
  • II этап (детальная реализация первоначального плана и его пополнение молодёжными мероприятиями, а также общая концепция, предложенная для конкурса “Кишинёв – молодёжная столица Европы-2026”).
  • III этап (проработка итогового пакета документов путём его заполнения рекомендациями жюри Европейского молодёжного форума, включая обобщение и окончательную программную концепцию).

Критерии отбора координатора:

  • опыт работы с молодёжью;
  • опыт работы в управлении местными, национальными или международными проектами;
  • опыт работы в разработке проектных/грантовых предложений;
  • опыт сотрудничества с зарубежными специалистами или организациями;
  • знание английского языка на продвинутом уровне (В2-С1);
  • учёба или стажировка за границей являются преимуществом.

Резюме можно отправить по адресу: centru.chisinau@gmail.com.

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