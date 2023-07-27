Молдавская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Молдавская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Екатерина Грабуча из Бельц завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 45 кг. Другой молдавский спортсмен, Юлиан Бетка, в категории до 55 кг U20 занял четвёртое место по сумме двух упражнений.

Екатерина Грабуча подняла 60 кг в „рывке” и 73 кг в „толчке”, заняв второе место. Спортсмен Юлиан Бетка, которого тренируют Серджиу Крецу и Максим Кожокару, поднял 99 кг в „рывке”, заняв второе место, и 115 кг в „толчке”, заняв четвёртое место.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юношей до 20 и 23 лет проходит в Бухаресте с 26 июля по 3 августа. Национальная сборная Молдовы включает 16 спортсменов, пишет ipn.md.

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