Молдавская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

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Екатерина Грабуча из Бельц завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 45 кг. Другой молдавский спортсмен, Юлиан Бетка, в категории до 55 кг U20 занял четвёртое место по сумме двух упражнений.

Екатерина Грабуча подняла 60 кг в „рывке” и 73 кг в „толчке”, заняв второе место. Спортсмен Юлиан Бетка, которого тренируют Серджиу Крецу и Максим Кожокару, поднял 99 кг в „рывке”, заняв второе место, и 115 кг в „толчке”, заняв четвёртое место.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юношей до 20 и 23 лет проходит в Бухаресте с 26 июля по 3 августа. Национальная сборная Молдовы включает 16 спортсменов, пишет ipn.md.

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