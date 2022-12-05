Молдавская спортсменка выиграла международный турнир по фигурному катанию

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Анастасия Грачёва выиграла международный турнир в Стамбуле по фигурному катанию среди женщин.

Как сообщил Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК), наша спортсменка показала результат 167,56. За ней следуют Юлия Заутер из Румынии (165,09) и Элиска Брезинова из Чехии (164,32).

Благодаря победе в Турции у Анастасии появился серьёзный шанс пройти квалификацию на чемпионат мира, пишет moldpres.md.

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