Молдавская спортсменка выиграла Международный открытый турнир по борьбе в Загребе

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Анастасия Никита выиграла международный турнир Zagreb Open. Спортсменка из Молдовы одержала 4 победы в весовой категории 59 кг: в поединках с азербайджанкой Аленой Колесник, японкой Юи Сакано и представительницами Венгрии Викторией Борсос и Николетт Сабо.

Ирина Рангач (68 кг) и Александрин Гуцу (77 кг) завоевали серебряные медали. Ирина потерпела поражение только от француженки Кумбы Ларроке, а в соревнованиях по греко-римской борьбе Александрин Гуцу потерпел поражение от иранца Мохаммадали Гераеи, пишет ipn.md.

В Загребе от Молдовы также выступят Юлия Леорда (53 кг), Артем Деляну (55 кг), Виталий Ерёменко (63 кг) и Валентин Петик (72 кг).

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