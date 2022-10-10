Молдавская слива завоёвывает рынок Германии

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Компания Macоo Ltd, (Dresden), имеющая в общей сложности 10 филиалов в восточногерманских регионах, в последние годы смогла заявить о себе как об одном из немногих специализированных импортёров молдавской сливы. 60-65 % импортной сливы сейчас поступают из Молдовы, остальное из Боснии и Сербии.

Отечественная слива сейчас почти закончилась, поэтому в этом году мы без проблем продолжили сезон с молдавской сливой, — говорит Марко Хеншке (Marco Henschke), управляющий директор восточногерманской сети филиалов.

На прошлой неделе Macoo Ltd смогла получить первую сливу из Молдовы. Первые поставки были осуществлены относительно быстро: «Наши первые поставки от новых поставщиков свидетельствовали об отличном качестве, как в плане калибровки, так и в отношении транспортабельности и окраски».

Дрезденская компания считается специализированным импортёром молдавской сливы; сейчас она начинает свой третий маркетинговый сезон. Впервые в этом году продукция поступает и от нового поставщика.

В этом году товар немного дороже, чем в прошлом, но пока это оправдывается отличным качеством, — продолжает Хеншке. — В прошлом году мы смогли предложить молдавский товар непосредственно перед Рождеством, хотя это был несколько более слабый сезон с точки зрения качества. В зависимости от качества обычно молдавский товар будет продаваться до 47-48 недели. В отличие от других лет, мы не будем слишком рисковать. То есть, мы будем импортировать и продавать исключительно уже запланированный объём в 24 грузовика, что соответствует в общей сложности почти 500 тоннам. Потому что мы не знаем, как будет развиваться рынок в это неопределённое время.

В последние годы молдавскими производителями были осуществлены крупные инвестиции в технологии выращивания, охлаждения и хранения продукции. Это привело к тому, что многие молдавские предприятия по оснащению сравнимы с немецкими, что способствовало выходу молдавской продукции на рынки Евросоюза.

По словам Хеншке, несмотря на возросшие в этом году транспортные и закупочные расходы, логистика до сих пор работала без сбоев. Что касается продаж, то наибольшей популярностью у потребителей пользуются калибры 30/35+, в то время как сорт Stanley на сегодняшний день является культивируемым сортом номер один в Молдове.

Молдова быстро зарекомендовала себя, особенно в сегменте слив — не только в специализированной торговле, но и в розничной торговле продуктами питания. Люди уже спрашивают конкретно молдавский товар. А это признак того, что слива нашла своё признание на немецком рынке, — заключает руководитель.

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