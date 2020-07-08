Молдавская продукция возвращается в Россию благодаря усилиям Додона и правительства Кику, – Васнецов

Молдавская продукция возвращается в Россию благодаря усилиям Додона и правительства Кику, – Васнецов

В последние месяцы экспорт молдавской продукции в Россию растет, отметил в интервью для ТАСС посол РФ в РМ. 

Олег Васнецов подчеркнул,  что в Москве предупреждали партнеров в Кишиневе, что имплементация подписанных молдавским правительством в 2014 году соглашений с ЕС окажет негативное влияние на весь комплекс хозяйственных связей с Россией, которая много лет была главным рынком сбыта молдавской продукции.

– Мы предлагали провести переговоры для решения этой проблемы. К нам не прислушались. И российское правительство вынуждено было ввести ограничения на ввоз ряда молдавских товаров в целях минимизации рисков от экспорта и реэкспорта товаров из третьих стран, – заметил посол.

По его словам, обещания некоторых молдавских политиков компенсировать поставками в ЕС потерю российского рынка не сбылись.

– Во многом благодаря усилиям президента Молдовы Игоря Додона, а теперь и правительства Иона Кику ситуация исправляется – молдавская продукция постепенно возвращается на российские рынки, – сказал дипломат.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md