Молдавская продукция возвращается в Россию благодаря усилиям Додона и правительства Кику, – Васнецов

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В последние месяцы экспорт молдавской продукции в Россию растет, отметил в интервью для ТАСС посол РФ в РМ.

Олег Васнецов подчеркнул, что в Москве предупреждали партнеров в Кишиневе, что имплементация подписанных молдавским правительством в 2014 году соглашений с ЕС окажет негативное влияние на весь комплекс хозяйственных связей с Россией, которая много лет была главным рынком сбыта молдавской продукции.

– Мы предлагали провести переговоры для решения этой проблемы. К нам не прислушались. И российское правительство вынуждено было ввести ограничения на ввоз ряда молдавских товаров в целях минимизации рисков от экспорта и реэкспорта товаров из третьих стран, – заметил посол.

По его словам, обещания некоторых молдавских политиков компенсировать поставками в ЕС потерю российского рынка не сбылись.

– Во многом благодаря усилиям президента Молдовы Игоря Додона, а теперь и правительства Иона Кику ситуация исправляется – молдавская продукция постепенно возвращается на российские рынки, – сказал дипломат.

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