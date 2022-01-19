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Лидия Исак – о новом проекте, любви к Франции и мотиваторах

Редкость, когда отголоски концерта слышны ещё не один месяц. О проекте Chante la France продолжают всё ещё говорить. и тут дело не только в активности продюсера Сергея Орлова, выкладывавшего в Ютубе и в соцсетях части октябрьского концерта певицы Лидии Исак, но и в том, что это красиво – изысканно, утончённо и прочувствованно. Настолько, что певицу открыли для себя даже те, кто живёт совсем на отшибе современных музыкальных процессов страны.

ДОСЬЕ

Лидия Исак – молдавская певица, композитор, модель, преподаватель вокала. Представитель Молдовы на самых больших конкурсах Европы – «Евровидение–2016», The Voice France, The Voice România, Makin Asia (Kyrgyzstan), «Новая волна» (Россия) и др. Сотрудничает с артистами из разных стран, а также с лидерами молдавской сцены: Zdob şi Zdub, Orchestra fraților Advahov, Liliya Solomei, Stela Botez и другими.

Без жертвоприношений

– Лидия, буквально на днях услышала о вас – «Наша молдавская Патрисия Каас». Какие чувства вызывает это сравнение?

– С детства меня называли «наша Эдит Пиаф», чуть позже – «молдавская Селин Дион» или Лара Фабиан. А вот сравнения с Каас ещё не слышала. Сравнение приятно, если говорить о профессии. Но с точки зрения индивидуальности, мы совершенно разные. Поэтому особым комплиментом было бы сравнение меня со мной же. Я хочу всегда оставаться собой, при этом я ведь меняюсь. Приятно, когда эти изменения замечают мои зрители.

– Октябрьский концерт стал событием. Каких жертв он стоил вам с продюсером? Насколько я понимаю, изначально вся эта работа была адресована не только нашей публике. Что планировалось?

– Ну… жертвоприношений делать не пришлось. Это же любимое дело. Сначала пришла идея сделать необычный концерт с мировыми хитами и моими собственными песнями. Таких концертов уже было немало. Захотелось сделать именно концерт французской музыки и спеть несколько моих песен, написанных на этом прекрасном языке. Но так как проект рождался в условиях пандемии, то от идеи до её реализации прошло девять месяцев. «Ребёнок» всё-таки родился, несмотря на такие трудности. Вирус внёс свои коррективы: концерт несколько раз переносился и прошёл аж 30 октября.

…Планов было, конечно, много. Приведу только один пример. После того как мы выпустили песню La ville des amours – французскую версию знаменитой песни Юрия Садовника Draga Otee, – нас пригласили выступить на разогреве концерта Мирей Матьё в Санкт-Петербурге. К сожалению, «благодаря» всё тому же вирусу выступить в северной столице России не удалось.

– Выбор французской песни от Пиаф до Фабиан – он довольно неожиданный. Обычно если делают кавера, то на что-то более универсальное – скажем, репертуар англоязычных или русскоязычных звёзд, как вариант – латиноамериканская музыка. У вас особое отношение к музыке этой страны?

– Действительно, у меня очень трепетное отношение к культуре, языку, музыке Франции. 12 лет я изучала язык в лицее Г. Асаки, и на всех уроках французского нам рассказывали об истории и культуре этой прекрасной страны. Я так мечтала побывать в этой стране, прочувствовать её дух и удивительную атмосферу, о которой столько слышала! И мечта сбылась. Благодаря проекту The voice France, в котором мне выпала честь участвовать, мне посчастливилось пожить в Париже не несколько дней, как туристу, а несколько месяцев. И реальность оказалась такой же замечательной, как я её представляла. Это прекрасная страна, а Париж – один из моих самых любимых городов.

Что касается проекта Chante la France, то мы планируем показать его в других городах Молдовы, а может быть, Румынии и Украины. Наш концерт в новогодние праздники прошёл по румынским каналам TVR3 и TVR IAŞI. А в неделю франкофонии в Молдове хотим повторить его в Кишинёве.

В творческой близости

– Концерт вызвал самые красивые эмоции у кишинёвской публики. Целиком разделяя их, я в очередной раз задумалась о материале, что в распоряжении артиста. Лидия, откровенно говоря, многие только сейчас открыли вас для себя. Почему? Потому что пели не то? Потому что композиторы наши не пишут то, что подошло бы артисту? Или потому, что вы предложили публике знакомый уже материал (пусть и в своём изложении) и дело тут вовсе не в композиторах?

– На концерт пришла публика, которая любит французскую музыку и культуру. Они вряд ли были на предыдущих моих концертах, где я пою свои хиты и любимые песни других исполнителей, поэтому только сейчас открыли меня. И да, их много, чему я очень рада. Но это не значит, что я буду петь только эту музыку. Мне многое интересно в этом прекрасном мире. По поводу композиторов скажу так: очень редко можно встретить человека, автора, который понимает тебя полностью, поэтому уже пару лет я пишу сама. Судя по тому что многим нравится, например, песня Aproape, или её французский вариант Près de moi, мы идём правильным курсом. Французский текст мне помог написать Francis Soghomonian, который и раньше работал с нами. Он делал французский текст для моей песни Falling Stars, с которой я выступала на Евровидении, а румынскую версию помогала делать Корина Кайряк. Большим успехом – правда, у несколько у другой аудитории – пользуется моя песня Nomada, которую я написала вместе с прекрасной поэтессой Zina Zen.

– Кстати, о прочтении и изложении. Джазовые интерпретации – это чьё решение? Марк Осельский в этой истории был исполнителем, создавая аранжировки, или же инициатором?

– Марк Осельский – выдающийся музыкант, который уже внёс огромный вклад в развитие музыкальной культуры Молдовы. Когда мы с Сергеем Орловым задумывали этот проект, то в первую очередь думали, конечно, о Марке. Мы не один год знакомы, да и сделали вместе уже немало, поэтому точно знали, что с Марком всё получится великолепно. Выбор остальных музыкантов был за ним. Но это те профессионалы, с которыми мы уже работали в разных формулах, прекрасно ладим, поэтому между нами сложилось полное взаимопонимание как на сцене, так и вне её. Ещё хочется сказать о нашем друге Романе Ягупове, солисте группы Zdob şi Zdub. Когда он узнал о проекте, предложил сделать песню вместе. Мало кто знает, что Владимир Высоцкий в период расцвета их огромной любви с Мариной Влади записал целый диск своих песен на французском языке с французскими музыкантами. Мы нашли эти песни и выбрали одну, которую Роман поёт на русском, а я – на французском. Судя по аплодисментам, этот эксперимент понравился.

– О джазе. Вы в нём, Лидия, необыкновенно красивы и… с характером. Я понимаю, что сейчас, в наши непростые времена, певец вряд ли может себе позволить работать в одном жанре. Но, может, в вашем случае сделан выбор?

– Это всё же не совсем джаз, а французская песня, шансон (не путать с русским), с элементами джаза в аранжировках и подаче материала. Но петь только это? Нет! В мире столько интересного, что зацикливаться не вижу смысла. Скажу больше: есть планы сделать программу совсем другой, но не менее интересной с точки зрения мировой культуры, музыки.

Ретрит-центр в звуках музыки

– В наше непростое время вряд ли можно позволить себе быть певцом. Кто-то устраивает свадьбы, кто-то разрабатывает дизайнерскую одежду, кто-то учит зарабатывать деньги или же быть счастливым. Ждать ли от Лиды Исак открытия спа-салона или ретрит-центра?

– Спа-салон – точно не моё. Но в период пандемии у меня появилось больше времени для моей вокальной студии. В ней занимаются и дети, и взрослые, которым нравится петь и испытывать радость от пения. Можно сказать, что это тоже ретрит-центр, только музыкальный.

– Вы – молодая мама. Рождение ребёнка повлияло на осознание себя как певицы? Что-то изменилось? Кстати, что вы поёте в качестве колыбельной?

– Оно повлияло на моё осознание себя как человека, в первую очередь. Отсюда и другое понимание музыки, более глубокое и продуманное, как мне кажется. Во всяком случае теперь я воспринимаю всю музыку немного по-другому. Надеюсь, это чувствуется в моём исполнении сегодня. А выбор колыбельной… они всегда разные – зависит от настроения.

– Какими словами выводите себя из душевных кризисов, если они бывают? Что для вас мотивация?

– Главные мотиваторы для меня сейчас – люди, которые меня окружают. Моя семья, мой ребёнок, близкие, друзья. А ещё меня мотивируют мои ученики, которые проживают новые эмоции от музыки, ощущают её иначе и приносят свои собственные варианты её исполнения.

– С кем и о чём будет следующий концерт?

– Что касается проекта Chante la France, то мы планируем показать его в других городах Молдовы, а может быть, Румынии и Украины. Наш концерт в новогодние праздники прошёл по румынским каналам TVR3 и TVR IAŞI. А в неделю франкофонии в Молдове хотим повторить его в Кишинёве, украсив новыми находками и, возможно, новыми гостями. Но это не дешёвое удовольствие. Поэтому спасибо послу Франции в Молдове господину Грэхему Полу, Французскому альянсу, ряду компаний за то, что поддерживают нас в этих начинаниях. А затем мы начнём готовить новую программу, содержание которой пока держим в секрете. Очень надеемся, что все планы воплотятся в реальность.

Инна

Желтова