Молдавская митрополия решительно осуждает кампанию “ЛГБТ-дети в твоей школе”

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В заявлении молдавской митрополии в Кишинёве сообщается, что православная церковь Молдовы неоднократно предупреждала о негативном влиянии ЛГБТ-повестки в обществе.

Пропаганда ЛГБТ абсолютно неприемлема ни с социальной, ни с христианской точки зрения. Подобная кампания недопустима ни при каких обстоятельствах, так как возникает опасная тенденция возводить гомосексуализм в ранг “нормальности”. Однако в Священном Писании чётко прописано, что это – грех, – говорится в распространённом митрополией сообщении. Пропаганда ЛГБТ в школах – это атака на институт семьи, моральные ценности и этические нормы. Глобальное поощрение того поведения среди подростков со временем приведёт к духовному самоуничтожению человечества, — говорится в коммюнике, пишет unimedia.info.

В митрополии подчёркивают, что не пытаются зародить ненависть к отдельным категориям граждан, а лишь отстаивают исконные ценности и традиции в духе христианско-православного учения.

Напомним, недавно центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M объявил о запуске кампании для повышения осведомлённости о правах детей ЛГБТ в Молдове.

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