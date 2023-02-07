Молдавская исполнительница выиграла Гран-при на международном конкурсе юных пианистов

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Исполнительница из Молдовы Елизавета Король завоевала Гран-при и диплом «За артистизм и вдохновение» на 15-м Международном конкурсе молодых пианистов им. Фредерика Шопена, который проходил с 29 января по 5 февраля в эстонском городе Нарве.

Как сообщили в посольстве РМ в Эстонии, ученица столичного музыкального лицея им. Сергея Рахманинова выступила перед международным жюри в составе третьей группы юных исполнителей 16-18 лет. Её конкурентами были 29 молодых пианистов из 15 стран, пишет moldpres.md.

Международный конкурс молодых пианистов им. Фредерика Шопена в Нарве проводится каждые два года. Предпоследний конкурс состоялся в 2020 году и дважды откладывался из-за пандемии COVID-19. В этом году наша страна впервые была представлена ​​на этом музыкальном конкурсе.

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