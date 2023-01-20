На чемпионате Европы по фигурному катанию впервые выступит молдавская спортсменка

На чемпионате Европы по фигурному катанию впервые выступит молдавская спортсменка

Анастасия Грачёва – первая представительница Республики Молдова, которая выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию среди взрослых.

Турнир пройдёт в Espoo Metro Areena в Финляндии с 25 по 29 января и соберёт спортсменов из 36 стран. Представителей России и Беларуси не допустили к участию. Финляндия принимала чемпионат Европы трижды: в 1977, 1993 и 2009 годах, передаёт zugo.md.

В конце прошлого года Анастасия Грачёва выиграла международный турнир по фигурному катанию в Стамбуле.

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