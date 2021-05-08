Молдавская диаспора в Москве провела флешмоб «Дорога славы» в память о героях ВОВ (ФОТО)

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В преддверии Дня Победы в Москве на ВДНХ, возле павильона Молдовы, прошёл флешмоб «Дорога славы». Представители молдавской диаспоры собрались, чтобы почтить минутой молчания память героев Великой Отечественной войны – советских солдат и офицеров, партизан и ополченцев, героев подполья и тружеников тыла, всех, благодаря кому сегодня мы живём под мирным небом.

Также были спеты песни военных лет и прочитаны стихи о войне.

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